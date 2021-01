E’ napoletano il capo dell’organismo di Vigilanza della Lega Serie A: è la prima volta

Un professionista napoletano sarà per la prima volta a capo dell’organismo di Vigilanza della Lega Serie A. L’avvocato penalista Giuseppe Staiano, 40 anni, originario di Sant’Agata sui Due Golfi, è stato eletto nel corso dell’assemblea che si è tenuta ieri, ottenendo 18 voti su 19 da parte dei club: un segnale di apprezzamento per il lavoro svolto come semplice componente della struttura. Staiano, che da tempo lavora a Roma, è entrato a far parte della Vigilanza nel 2016 ed è stato l’unico componente riconfermato da tre presidenti (Maurizio Beretta, Gaetano Micciché e Paolo Dal Pino) e da quattro commissari (Carlo Tavecchio, Giovanni Malagò, Mario Cicala e Giancarlo Abete) che si sono alternati al vertice della Lega Serie A in cinque anni. L’organismo indipendente, istituito cinque anni fa da Beretta come previsto dal decreto legislativo 231/2001, ha una funzione di prevenzione e controllo di tutti gli atti della Lega Serie A e in questa fase presterà attenzione ai contratti per la vendita dei diritti televisivi per il periodo 2021-2024.

Fonte: Il Mattino