Difesa mattino – Manolas incerto sulle due reti dello Spezia

OSPINA 6 – Dopo più di un’ora di noia, tra qualche rinvio dal fondo e qualche disimpegno difensivo, si vede infilare per due volte di fila in pochi minuti e in nessuna delle occasioni può fare qualcosa. Gyasi calcia a due passi dalla porta, mentre Acampora approfitta di una deviazione di Manolas che mette fuori causa il portiere.

HYSAJ 6 – Fortunato nel trovarsi al posto giusto e nel momento giusto. Bravo nell’avere la lucidità di alzare la testa, vedere Koulibaly a centro area e servire il pallone del vantaggio. Nel secondo tempo stacca la batteria e finisce senza benzina. La sua zona di competenza diventa terra di conquista dello Spezia.

MANOLAS 5 – In una serata di sostanziale dolce far niente, si appisola in marcatura su Gyasi e l’attaccante dello Spezia gli prende il tempo infilando in rete l’unico pallone utile della partita. Poi ci mette la gamba deviando il tiro dal limite dell’area di Acampora rendendolo imparabile per Ospina.

KOULIBALY 6 – All’inizio, gli attaccanti dello Spezia giocano a nascondino e Kalidou fa subito 31 salva tutti con il gol (di tacco) che sblocca il risultato dopo appena 5 minuti. Nel secondo tempo sbaglia un controllo e innesca il raddoppio dello Spezia che inizia a credere nella rimonta.

MARIO RUI 6 – Spinge con insistenza e a momenti rischia anche di segnare un super gol con un tiro a giro, ma soprattutto con il destro, che non è il suo piede preferito. Più ala che terzino, si propone in avanti e mette in continua apprensione la linea difensiva avversaria con le sue incursioni.

Fonte: Il Mattino