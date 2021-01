COPPA ITALIA FEMMINILE – Rita Guarino (all. Juventus): “L’Empoli Ladies? Squadra di qualità”

Domani pomeriggio si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia femminile tra l’Empoli Ladies di Alessandro Spugna e la Juventus capolista del campionato. Attraverso il sito ufficiale le parole dell’allenatore delle bianconere Rita Guarino. «Noi quando scendiamo in campo cerchiamo di dare sempre il massimo per riuscire a portare a casa il risultato. La gara di domani sarà importante per il nostro cammino in questa competizione. Vincere la seconda Coppa Italia? Noi ci concentriamo su questa partita, più che sulla vittoria del trofeo. Come sempre pensiamo partita dopo partita per non perdere di vista l’obiettivo».

Fonte: juventus.com