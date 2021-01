Condizione fisica a parte, la coppia Mertens/Osimhen, non scoppia

Non vuole saperne di esplodere la coppia Mertens/Osimhen. I tifosi, il tecnico, gli addetti ai lavori la aspettano, ma non “scoppia”. A prescindere dalla condizione fisica di entrambi, sicuramente ancora precaria, a mancare pare sia il feeling tra i due e il ritmo partita. Mertens, in particolare, è apparso nuovamente spaesato, la squadra ha perso profondità e peso specifico, infatti Gattuso lo ha sostituito nel finale. La caviglia infortunata contro l’Inter lo scorso 16 dicembre sembra non dargli pace. Non ha fatto meglio Osimhen, che ha funzionato poco e male lì davanti nel 4-4-2 ridisegnato da Gattuso nel tentativo di far coesistere la rapidità del nigeriano con l’estro del belga. E invece no: Mertens e Osimhen, dopo 77 giorni, non hanno ritrovato alcuna intesa, ove mai ci fosse stata. Nonostante questo, però, Gattuso non ha mai abiurato la sua idea di gioco, quel 4-2-3-1 cucito addosso al suo Napoli con la precisa finalità di far coesistere i due. Certo, c’è ancora tempo, seppur non infinito, per sperare che il trend si inverta e che i due riescano a trovare la quadra per giocare, vincere e segnare insieme.

Il Mattino