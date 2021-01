Concreto e preciso: è l’attacco azzurro nel primo tempo

Il Napoli raggiunge l’obiettivo semifinale di Coppa Italia. Il suo attacco, con Lozano falso nueve, coadiuvato da Insigne e Politano ai suoi fianchi, soprattutto nel primo tempo convince e concretizza le occasioni avute. Più evidente le difficoltà nella ripresa con l’inserimento di Mertens ed Osimhen ancora lontani da una condizione fisica sufficiente. Il Cds giudica così i “tre” del trio iniziale:

Politano 6 Brucia Dell’Orco e mette la firma con un tocco delicato, ma l’eco delle urla di Gattuso per i vuoti in fase difensiva è ancora nell’aria.

Lozano 7 Non è tanto il numero di gol che cresce – 12 – ma è proprio il modo in cui gioca: feroce in attacco e in fase difensiva. Il grande acquisto dell’anno è lui.

Insigne 6,5 Bella la cavalcata-assist per Elmas. Solito sacrificio in fase difensiva.