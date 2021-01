Centrocampo azzurro: a 3 la musica è decisamente diversa

A 3, no a 2: è il dubbio e l’oggetto, o meglio il soggetto, di discussione di addetti ai lavori e tifosi. Il centrocampo del Napoli. Inutile evidenziare che, nel primo tempo di ieri sera, quando in mediana era presente un terzetto e non una coppia, la squadra sia apparsa più equilibrata. Il Mattino “vota” così:

ELMAS 7 Veniva da una serie di prestazioni decisamente deludenti. Approfitta della ghiotta occasione per riqualificarsi agli occhi di compagni, allenatore e tifosi. Gioca una partita di grande volontà: corre, mai domo, e alla prima occasione utile segna anche un gol bello con un destro potente e preciso.

DEMME 6,5 Pochi dubbi: sarebbe capace di servire Lozano in profondità anche con una benda nera sugli occhi. Diego, infatti, fiuta i movimenti del compagno e lo serve sistematicamente alla perfezione. In mezzo al campo è una garanzia: perché non solo non sbaglia un pallone, ma ne conquista a frotte.

ZIELINSKI 7 Galleggia tra le linee. Parte trequartista alle spalle di Lozano, poi si abbassa fino a diventare il terzo di centrocampo. Ogni volta che parte con la palla al piede, i giocatori dello Spezia sanno che il pericolo è dietro l’angolo. Serve un cioccolatino per Politano, che ringrazia e cala il tris