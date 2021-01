Attacco – Lozano funziona anche da “falso nueve”

POLITANO 6,5 – Con un tocco delicatissimo spinge in rete il pallone del 3-0. Ciliegina sulla torta per una partita fatta di tanto fioretto, ma anche di una bella dose di sciabola. Nel secondo tempo cala come tutto il Napoli ed è costretto a dare una mano più in difesa che in attacco.

LOZANO 7 – Segna, e questa oramai non è manco più una notizia. Anche perché stavolta la rete è esattamente in fotocopia rispetto a quella realizzata dopo meno ci 10 secondi domenica scorsa sul campo del Verona. Come in campionato, contro lo Spezia parte da punta centrale, e questa sera i risultati sono ben diversi.

INSIGNE 6 – Ennesima prestazione a bocca asciutta. Ma stavolta le occasioni per il capitano arrivano con il contagocce. Paradossalmente è più impegnato nella ripresa quando deve sistematicamente andare a ripiegare in difesa per aiutare Mario Rui nelle coperture su Verde che affonda su quella fascia.

Fonte: Il Mattino