Amazon rinuncia alla Serie A, trattative private. In commissione c’è anche De Laurentiis

Nel corso dell’assemblea di ieri, prima delle nomine per gli organismi, sono state aperte le buste dei broadcaster con le offerte per la trasmissione delle partite di serie A per le prossime tre stagioni ma nessuno degli operatori ha raggiunto la soglia di 1,15 miliardi, di 177 milioni superiore a quella dell’ultimo bando. Si procederà adesso con trattative private – a partire dal 5 febbraio – per individuare il partner da parte di una commissione di cui fanno parte i presidenti De Laurentiis (Napoli), Ferrero (Sampdoria) e Lotito (Lazio) e gli avvocati Cappellini (in rappresentanza dell’Inter) e Campoccia (in rappresentanza dell’Udinese). Sky, Dazn, Eurosport e Media Pro hanno presentato offerte per due bandi, invece non si è fatta avanti Amazon, che ha preferito puntare sulla Champions League dopo un vago interessamento all’acquisizione dei diritti per la Serie A. Fonte: Il Mattino