Vincenzo Italiano (all. Spezia): “Stasera a Napoli per bissare il successo di campionato”

Lo Spezia cercherà questa sera contro il Napoli, di staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia, anche se dovrà fare a meno tra gli altri di Pobega, Saponara, Nzola, Piccoli, Ferrer e Provedel. Il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano ieri ne ha parlato in conferenza stampa. “Il Napoli? Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti del campionato, ma noi cercheremo di onorare l’impegno, giocando come sappiamo fare. L’obiettivo e fare bella figura, magari ripetere il successo di campionato, anche se ovviamente la testa è rivolta alla gara contro l’Udinese. Farò un po’ di turnover, non ci sarà Nzola, però ho una squadra competitiva e impiegherò i calciatori che hanno visto poco il campo, ma daranno tutti il massimo”.

Fonte: Marco Toracca CdS