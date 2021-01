UFFICIALE – I convocati del Napoli. Recupero in attacco per Gattuso

Questa sera il Napoli affronterà lo Spezia per i quarti di finale di Coppa Italia, partita importante per strappare il pass per le semifinale, dove c’è già l’Atalanta. Il tecnico Gattuso potrà contare su Petagna in attacco, mentre ancora out per il Covid-19 Fabian Ruiz.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.

Fonte: sscnapoli.it