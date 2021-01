SKY – Gattuso cambierà modulo e punterà sul rigenerato Lozano

Nei pressi di Via Caracciolo, il giornalista di Sky Massimo Ugolini, aggiorna sul momento del Napoli in vista della sfida di questa sera contro lo Spezia, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. “Ieri sera l’arrivo in ritiro di De Laurentiis e della società ha riportato un clima più sereno alla squadra, ora però la passa passa al campo e alla sfida contro lo Spezia. Passare il turno di Coppa Italia darebbe la spinta necessaria e ridare fiducia a Gattuso e alla squadra stessa. Sulla formazione probabile cambio di modulo, il 4-3-3, capire dove giocherebbe Zielinski nella zona di centrocampo. In attacco non al meglio: Mertens, Osimhen e lo stesso Petagna. Spazio a Insigne, Politano e Lozano, il messicano rigenerato da Gattuso, pronto a dare il suo contributo anche stasera”.

La Redazione