Sebino Nela: “Gattuso alla Roma? Sarebbe una scelta intelligente”

L’ex difensore della Roma (e del Napoli) Sebino Nela, ha scritto un libro, insieme a Giancarlo Dotto, dove ha parlato dell’ uomo, non del calciatore. Ricorda quando i rapporti erano diversi, quando i modi per caricarsi erano lo stare insieme, non l’indossare una cuffia e mettere la musica “a palla”. Parla della Roma al Corriere della Sera ed anche del Napoli. Soprattutto di Gattuso. «La mia Roma era una squadra di campioni ma prima di tutto di uomini veri. E con gli uomini veri non sbagli. Come calciatore Rino si è migliorato giorno per giorno, ha sgomitato per arrivare dove è arrivato. Nessuno gli ha regalato niente. Allora se la Roma non può avere un allenatore da 10-12 milioni all’ anno e se la gente pensa che i calciatori si allenino poco o male, Gattuso per me è una scelta intelligente.”