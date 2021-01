Retromarcia di AdL, fiducia a Gattuso, ora la palla passa al campo

In questi ultimi giorni De Laurentiis aveva dato la sensazione di essere deluso di Gattuso, soprattutto per i risultati, tanto che si temeva l’esonero. Ieri sera invece il colpo di scena, il presidente si presenta all’Hotel Britannique, dove la squadra e il mister sono in ritiro. Il patron degli azzurri, attraverso anche il comunicato del club: “Piena fiducia a Gattuso e alla squadra”, ma come si dice in questi tempi, è a tempo. Legato ovviamente ai risultati e già da stasera in Coppa Italia contro lo Spezia. Invertire la rotta questa sera e anche in campionato, dove centrare la Champions League sarebbe importantissimo per le casse sociali della società. Anche per il rinnovo è tutto sospeso, la palla passa al campo, ma ora Gattuso si sente più rinfrancato, dopo le parole di De Laurentiis e del club stesso.

Fonte: CdS