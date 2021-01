Pardo, giornalista: “il Napoli ha tutte le carte in regola per recuperare”

Su Radio Crc è intervenuto il giornalista Pierluigi Pardo, ecco le sue parole: “Non sono tra quelli che mettono Gattuso in discussione, i risultati non sono stati brillantissimi, ma nemmeno da buttare. Finora è successo troppo poco per mettere in discussione l’allenatore. Un eventuale esonero sarebbe controproducente. È ovvio, però, che Gattuso deve tornare a vincere le partite. Solo così riconquisterà anche la fiducia della piazza. Per quanto mi riguarda, non l’ho mai messo in discussione. Stesso discorso per Giuntoli. Non c’è nulla da imputate al ds. D’altra parte, la politica di De Laurentiis è questa. Infine, il Napoli ha tutte le carte in regola per recuperare terreno in campionato. La Serie A si è livellata. C’è speranza per tutti”.