MERCATO – Napoli-Zaccagni, affare fatto

Il Napoli guarda sempre al futuro, come fa spesso, per anticipare la concorrenza e rendere la rosa competitiva per i prossimi anni. Il club azzurro, in attesa di ritrovare gioco e risultati, sul campo, per il mercato ha praticamente acquistato il centrocampista dell’Hellas Verona Mattia Zaccagni. Il jolly di Ivan Juric ha praticamente fatto la differenza nella sfida contro i partenopei, assist e rete del 3-1, è stato acquistato sui 10 milioni, ma a differenza di Rrahmani, verrà ufficializzato a Giugno. Il club del presidente Setti vuole tenerselo fino alla prossima stagione per poi, se non ci saranno colpi di scena, difficile a questo punto, di darlo al Napoli. Il primo acquisto per la prossima stagione è ormai fatto e si chiama Mattia Zaccagni.

Fonte: CdS