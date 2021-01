“Maksimovic e Hysaj? Il Napoli deve sedersi per forza, anche per farsi dire di no. Situazione anomala ma anche il Milan ha Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic. Messi e Aguero in Europa non hanno rinnovato. Molto dipende dalle condizioni economiche e le aspettative dei giocatori sono troppo alte. Dei rinnovi di Pellegrini, Dybala e Lautaro Martinez se ne parla da un anno e mezzo.”