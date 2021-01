Juric e Zaccagni verso Napoli? La parola all’esperto di mercato

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato:

“Zaccagni e Juric? Il centrocampista piace a prescindere. Interessamento più che reale, il Napoli voleva bloccare il giocatore già da ora, il Verona voleva scrivere qualcosa e la situazione si è rallentata un po’ ma il Napoli è stata l’unica squadra a parlare seriamente per lui. Però per giugno. Juric merita attenzioni, forse è un po’ presto per pensare al futuro anche se generalmente tra marzo e aprile si fanno i giochi per la prossima stagione. Ormai mancano pochi giorni al mercato, quindi chiudere la porta a potenziali arrivi non ha senso”.