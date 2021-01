Ieri sera breve scambio opinioni tra alcuni ultrà e Insigne “Sono stato malissimo”

Alcuni ultrà ieri sera all’esterno dell’hotel Britannique, dove il Napoli era in ritiro, hanno parlato con Insigne, (incontro al quale era presente anche Gattuso) e gli hanno detto di poter contare sul loro sostegno, di essere orgogliosi di lui come capitano del Napoli e di dover stare sereno e durante la chiacchierata Lorenzo ha spiegato di essere stato male per la partita contro la Juve. Insigne è sempre più un punto di riferimento per il Napoli, per la tifoseria, e un elemento fondamentale per Gattuso.Fonte: Il Mattino