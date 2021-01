Ibra/Lukaku: nel referto arbitrale, reciproche scorrettezze

Il tutto è stato amplificato da uno stadio vuoto e dal nome dei protagonisti. Lo scontro, il litigio, la quasi rissa tra Ibrahimovic e Lukaku ha fatto il giro del mondo, non solo pallonaro. Si attendono le decisioni del giudice sportivo in merito all’ episodio. La Gazzetta dello Sport, oggi, pre-annnuncia che nel referto arbitrale non verrà fatto riferimento alle pesanti offese. Si legge: “dalle indiscrezioni emerse in queste ore sembra che nel referto che verrà consegnato al giudice sportivo domani non ci sia traccia delle pesantissime offese tra i due. Anche perché è facile pensare che se l’arbitro avesse sentito e colto il significato di certe parole avrebbe con ogni probabilità estratto il cartellino rosso. Valeri sembra si limiterà a giustificare i gialli facendo riferimento solo alle ‘reciproche scorrettezze’. E poco o niente dovrebbe apparire pure nel rapporto degli ispettori federali, che hanno il compito di segnalare soltanto quanto avviene fuori dal campo”.