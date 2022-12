Gómez si presenta al Siviglia: “”Un onore essere in una squadra dove hanno giocato tanti argentini, soprattutto Diego”

Il Papu Gómez si presenta ai nuovi tifosi del Siviglia: l’argentino ha rilasciato un’intervista ai media ufficiali in cui ha spiegato i dettagli del suo contratto, i suoi progetti per questa nuova avventura e quale rapporto ha avuto con il Siviglia prima di arrivare nel club, dal momento che in precedenza aveva dichiarato che proprio gli andalusi fossero la squadra che lo attraeva di più in Spagna. “Non so se è destino,ma ho parlato con molti ragazzi che hanno giocato qui e altri che hanno vissuto in città. Mi chiedono in quale club in Spagna mi piacerebbe giocare e mi viene naturale. E ‘stato tutto un po ‘sorprendente”. L’ex fantasista dell’Atalanta prosegue lodando la storia del suo nuovo club: “Per me è una nuova avventura venire qui,in un grande club come il Siviglia. La mia vita cambierà totalmente visto che sono in un altro paese, ma sono molto felice ed emozionato. Sono molto felice e motivato dalle parole del Presidente. Lo stadio mi ha scioccato, è bellissimo come il museo, a causa della storia che questo club ha.” Il fantasista ex Atalanta, in questa sua nuova avventura, ha scelto la maglia n.24.

Tanti giocatori argentini hanno avuto la carriere legata alla storia del club andaluso, ma soprattutto uno: Diego Armando Maradona. E Gomez ne è orgoglioso: “Questo club ha una storia molto bella, con molti argentini che sono passati da qui. Ognuno ha lasciato il segno e spero che sia il mio turno per poter contribuire un po’ a questa storia e lasciare il segno anche qui. Maradona ha giocato qui e per gli argentini è un orgoglio poter indossare una maglia che ha indossato anche Diego.”

Il Siviglia non è stata l’unica proposta pervenuta all’Atalanta per l’acquisto del Papu, ma l’argentino non ha avuto dubbi a scegliere il progetto sportivo piuttosto che la proposta economica: “Onestamente non sono mai stato interessato alla parte economica. Ho avuto proposte per lasciare l’Atalanta da squadre arabe,ma ho sempre cercato di trovare la parte calcistica che mi ha reso felice. Per il resto c’è tempo e penso di essere in un ottimo momento, in una fase di maturità nella mia carriera e nella mia vita e volevo continuare a giocare a livello agonistico, essere in Nazionale e poter competere in un campionato importante come lo spagnolo e un club importante come questo. Quando hai dato la possibilità di venire qui, non ci ho pensato un attimo.

“Probabilmente sono a corto di ritmo di gioco ma mi sono allenato con la seconda squadra dell’Atalanta e devo solo riprendere il passo.In questi anni ho giocato in tutte le posizioni del centro del campo e in avanti.Qualunque cosa voglia il mister, sono disponibile”. Il Papu è la duttilità per eccellenza, come visto abbondantemente alla corte di Gasperini: “Ho giocato nelle fasce, centrocampista, trequartista…Penso di poter fare bene. Sicuramente venire in un altro campionato sarà una sfida per me. Sarà un’avventura molto bella per me e quello che voglio è ottenere cose importanti con il Siviglia e cercare di migliorare tutto ciò che questo club ha già raggiunto”.

Un altro argentino che a Siviglia ha decisamente lasciato il segno è Ever Banega: “È un complimento essere paragonato a Ever”, sostiene il Papu, “lo ammiro molto e lo conosco da molti anni. Condividiamo il Mondiale Under 20 e per me è un fenomeno. Forse siamo diversi come giocatori, ma quella responsabilità, quella leadership… Penso di averlo avuto in ogni club e adoro afferrare la palla e cercare di essere quello di decidere il passaggio o situazioni importanti. E ‘una bella responsabilità per me.

