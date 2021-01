[Formazioni] Napoli-Spezia, Lozano falso “nueve”, liguri decimati in attacco

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 21,00, il Napoli, cercherà di staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia. Avversario lo Spezia, occasione per riscattare la sconfitta subita in campionato. Probabile cambio di modulo per Gattuso, sarà il 4-3-3. In porta Ospina, poi Hysaj e Mario Rui sugli esterni, al centro ritorno di Manolas, al fianco di Koulibaly. A centrocampo spazio ad Elmas, Demme e Zielinski. In attacco ,viste le non perfette condizioni di Petagna, spazio a Lozano come falso neuve, con Insigne e Politano sulle corsie esterne. Per i liguri diverse assenze in attacco, spazio ai “napolatani” Verde e Acampora, con Galabinov in avanti.

Fonte: Corriere dello Sport