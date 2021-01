DIRETTA LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Spezia

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Fourneau; Ass1: Galetto; Ass2: Rossi; IV: Sacchi; VAR: Nasca; AVAR: Longo

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 21,00, il Napoli affronterà lo Spezia per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà match secco, dove in caso di parità, tempi supplementari, ed eventualmente i calci di rigore. Gli azzurri hanno voglia di rivalsa dopo le recenti sconfitte e il recente k.o. interno contro i liguri. Ancora assente per il Covid-19 Fabian Ruiz. Per la squadra di Italiano assenti Piccoli, Nzola e Saponara, ma c’è voglia di continuare a stupire. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco