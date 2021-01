DIRETTA LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Spezia – (4-1) segna lo Spezia

Premere f5 per gli aggiornamenti

25′ – Doppio cambio nel Napoli. Escono Elmas e Zielinski ed entrano Osimhen e Lobotka

16′ – Ammonito Mario Rui

6′ – Lancio di Zielinski per Mertens, il belga però non stoppa bene, blocca Krapikas

1′ – Tiro di Politano, parata di Krapikas

Sarà il Napoli a dare il calcio nella ripresa. Nel Napoli esce Lozano ed entra Mertens. Nello Spezia escono Estevez e Galabinov ed entrano Bastoni e Agudelo

Secondo tempo

45′ – Fine primo tempo senza recupero

40′ – Gooolllll – Numero di Insigne, scarta un paio di a avversari, serve Elmas che tutto solo batte Krapikas

35′ – Zielinski serve Insigne che calcia a giro, blocca Krapikas

33′ – Insigne tira da centrocampo, palla di poco alta sopra la traversa

30′ – Goooolllll – Lancio di Zirlinski, Politano scarta e batte Krapikas

27′ – Corner di Zielinski, testa di Manolas, palla alta sopra la traversa

20′ – Gooollll – Lancio di Demme per Lozano, il messicano scatta, entra in area e calcia, palla sotto l’incrocio

13′ – Tiro a spiovere di Zielinski, Krapikas devia in angolo

8′ – Cross di Agudelo per Galabinov che calcia in area, palla sul fondo

5′ – Goooolllll – Tiro di Zielinski, deviato sulla traversa, Hysaj serve Koulibaly che segna a porta vuota di tacco

Sarà lo Spezia a dare il calcio d’avvio alla gara con: Galabinov

Il Napoli giocherà con la maglia azzurra, lo Spezia la casacca nera

Giuntoli: “Siamo i campioni in carica e ci teniamo a fare una bella figura. Non abbiamo mai perso la compettezza”

Varriale: “Partita molto delicata, lo Spezia con Italiano corre molto. Il destino di un allenatore è sempre legato ai risultati”

20,46 – Napoli e Spezia rientrano negli spogliatoi

20,21 – Ingresso in campo per il riscaldamento di Napoli e Spezia

20,16 – A seguire i portieri del Napoli

20,14 – Ingresso in campo dei portieri dello Spezia

20,06 – I due capitani: per il Napoli, Insigne, per lo Spezia Terzi

Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Elmas, Politano, Zielinski, Insigne, Lozano.

Arbitro: Fourneau; Ass1: Galetto; Ass2: Rossi; IV: Sacchi; VAR: Nasca; AVAR: Longo

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 21,00, il Napoli affronterà lo Spezia per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà match secco, dove in caso di parità, tempi supplementari, ed eventualmente i calci di rigore. Gli azzurri hanno voglia di rivalsa dopo le recenti sconfitte e il recente k.o. interno contro i liguri. Ancora assente per il Covid-19 Fabian Ruiz. Per la squadra di Italiano assenti Piccoli, Nzola e Saponara, ma c’è voglia di continuare a stupire. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco