De Laurentiis-Benitez, nuovi contatti ma tutto dipende da Napoli-Spezia

Questa sera Aurelio De Laurentiis sarà allo stadio Diego Armando Maradona ad assistere al match Napoli-Spezia, dove si attende risposte diverse dalla gara contro l’Hellas Verona. Un successo ed una prestazione convincente, gli obiettivi che la squadra dovranno fare per rendere solida la panchina di Gattuso. Stesso varrebbe anche per la gara di domenica contro il Parma. Nel frattempo il presidente si è sentito telefonicamente con Rafa Benitez, chiacchierata perlustrativa, dove il tecnico spagnolo si è preso ancora dei giorni prima di dare una risposta definitiva. Dialoghi al momento sospesi, visto che c’è una partita da giocare questa sera, quarti di finale di Coppa Italia, ma in caso di segnali non confortanti, nuovi contatti tra le parti, ma al momento Gattuso resta al suo posto.

Fonte: Corriere dello Sport