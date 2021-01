COPPA ITALIA – Napoli-Spezia 4-2, i top e il flop della squadra azzurra

Dopo giorni non semplici per il Napoli, la squadra di Gattuso cercava una vittoria e conquistare la semifinale di Coppa Italia. Al primo affondo passano gli azzurri con Koulibaly che segna di tacco a porta vuota. La gara è sotto controllo e Zielinski sfiora il raddoppio, parata di Krapikas. La seconda rete è di Lozano che su lancio di Demme mette la palla sotto l’incrocio. La partita è nelle mani dei partenopei dove realizzano le altre due reti: Politano lob che batte il portiere dei liguri e poi Elmas ma su numero di Insigne dalla sua difesa. Nella ripresa cala il Napoli l’intensità e arrivano i gol degli ospiti. Il primo è di Gyasi che batte Ospina da pochi passi e poi Acampora su tiro deviato, spiazza il portiere colombiano. Nel finale palo degli azzurri con Demme su deviazione di Krapikas. Semifinale centrata ed ora testa al Parma. Ecco le pagelle del match dei quarti di finale.

Top

Hysaj 6,5 – Il terzino albanese ha fatto l’assist per la rete di Koulibaly, poi in fase di copertura ha dato una mano alla squadra e anche nella ripresa ha dato continuità alla prestazione.

Koulibaly 6,5 – Mezzo voto in meno al difensore senegalese per il rinvio che ha portato il secondo dello Spezia, ma per il resto gara positiva. Sblocca la gara da pochi passi di tacco, poi vince i duelli in velocità con Gyasi e bene di testa.

Demme 6,5 – Il centrocampista tedesco ha come sempre confermato di essere un giocatore in grande forma. Suo il lancio per il gol di Lozano, poi domina in mediana e regge fino a metà ripresa. In questo momento è dura da togliere in campo, sfiora il gol, tiro che va sul palo.

Zielinski 7 – Quando il polacco ex Empoli e Udinese è in serata è difficile da fermare. Propizia la rete di Koulibaly, sfiora la rete, bravo Krapikas e poi serve una palla geniale per Politano. Anche nella ripresa tiene botta e poi viene cambiato.

Elmas 7 – Il macedone ha segnato, ma in mezzo al campo ha dominato contro lo Spezia. Il ruolo di mediano si addice e dimostra tutto il suo valore in mezzo al campo. A questi livelli può essere un valore aggiunto in più.

Politano 6,5 – L’ex di Sassuolo e Inter è andato a corrente alterna. A tratti sembra che vuole strafare, ma poi mostra la giusta lucidità. Bello il gol con il lob su Krapikas e ad inizio ripresa sfiora la doppietta. Nel complesso bene ma può fare meglio.

Insigne 6,5 – Il capitano per mezz’ora non viene coinvolto nella manovra, ma poi quando si accede è devastante. Aiuta in difesa, ma la giocata che porta al gol di Elmas, è da applausi. Davvero unico nel suo genere. Nella ripresa è fondamentale nel dare una mano alla squadra.

Flop

Mario Rui 5,5 – Nel primo tempo bene il portoghese, ma nella ripresa va in affanno e commette qualche sbavatura in difesa. Troppo discontinuo nel corso della gara.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco