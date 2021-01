Ciro Borriello (Ass Sport): “Per la statua di Maradona, iter burocratico e poi i tifosi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli: “Le commissioni di valutazione per la statua sono due: una di esperti ed una consulta di giornalisti, una sorta di bicamerale dove la decisione finale spetterà ai tifosi. Il tentativo è quello di creare qualcosa di orizzontale che potesse comprendere il Sovrintendente, Bruscolotti, Patrizio Oliva ed i tifosi. Non è un aspetto marginale quest’ultimo, ma importante. I tifosi organizzati li abbiamo incontrati più volte in questi anni, ho incontrato personalmente i tifosi per la questione dei palchi, tifo organizzato e cori. Durante la raccolta di cimeli, alla morte di Maradona, alcuni ci hanno chiesto di aiutare a conservare il tutto: è da lì che abbiamo deciso di interpellare anche loro. Non abbiamo intenzione di andare oltre, travalicare questi confini e spazi, sono anni che facciamo pubblica amministrazione e sappiamo ben guardarci da difficoltà, ma noi diamo voce a tutte le persone oneste”.

La Redazione