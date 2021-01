Capitan Insigne non si ferma: vuole quota 100 con lo Spezia

Il capitano azzurro ha voglia di riscattarsi e Gattuso, ieri sera, ha incassato la fiducia presidenziale. Il rapporto tra Lorenzo ed il suo allenatore è stato da subito ottimo. Mai uno screzio mai un’incomprensione: Insigne ha accolto i suggerimenti del tecnico calabrese per crescere ancora. A parte la flessione nelle ultime due partite, il capitano azzurro è stato un grande protagonista in questo girone di andata del Napoli. Insegue il gol numero 100 e stasera, contro lo Spezia, ci sarà. Il Napoli è chiamato a vincere e convincere per dimenticare Verona e Juventus e per cancellare la beffa contro la squadra ligure in campionato, quando la squadra di Gattuso perse immeritatamente 2-1 dopo aver fallito un numero incredibile di palle gol. Quindi, stasera, una gara che sa di rivincita. Il capitano, uno dei leader del gruppo è tra i più attesi e confida di poter rivivere una giornata come quella contro la Fiorentina quando segnò una doppietta, regalò un assist a Lozano dopo una giocata spettacolare.

Il Mattino