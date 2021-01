Appoggio dei senatori: trattasi di semplice caso o di deja-vu?

Non si può negare che sembri un deja-vu, un qualcosa di già visto, un ricordo che torna. I senatori del Napoli, si leggeva ieri sulla Gazzetta dello Sport, appoggiano Gattuso e sono con il tecnico. La stessa rosea, stamattina fa notare come anche in Passato si sia verificato un qualcosa di molto simile, per non dire uguale. Ieri, tra il tecncio e la squadra c’è stato un confronto: ““La discussione è stata decisa, ma i toni sono stati moderati. L’allenatore ha sollecitato la reazione dei senatori, che si sono schierati dalla sua parte”. Poi, il quotidiano aggiunge: “Per certi versi, si intravedono situazioni già vissute, che portarono all’esonero di Carlo Ancelotti. Anche in quel periodo i giocatori più rappresentativi non voltarono le spalle al tecnico, ma i risultati certificarono il contrario”