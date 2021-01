Agnelli sulla situazione “calcio”: “Danni fino ad otto miliardi”

«Due miliardi? Penso che alla fine di questa stagione sarà molto peggio, anche perché temo che il 2020-2021 sarà tutto senza tifosi negli stadi». Così Andrea Agnelli, presidente della Juventus e della Eca (European Club Associatin), commentando, in una diretta streaming di News Tank Football, le stime sulle mancate entrate deimaggiori club europei diffuse da Sport Business Group Deloitte. «Secondo l’Eca, – ha detto Agnelli – i danni saranno tra 6,5 e 8miliardi, con 360 club che avranno bisogno di aumenti di capitali per complessivi 6miliardi. Il contraccolpo della pandemia, ha sottolineato Agnelli, «è stato pesante anche per il calciomercato», con una flessione di 2,6miliardi nel giro d’affari, perché le spese sono passate da 6,5 a 3,9 miliardi complessivi. Il presidente della Juventus guarda con preoccupazione anche «all’impatto sulle serie minori, sui posti di lavoro e in generale su tutta l’industria del calcio». Pochi giorni fa l’ad della Lega Serie A, De Siervo, aveva ipotizzato un danno per i club italiani di 1,2miliardi causato dagli stadi chiusi.

Il Mattino