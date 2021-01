Il giornalista Sky Massimo Ugolini, ha commentato il possibile successore di Gattuso sulla panchina del Napoli: “C’è la prospettiva Benitez, l’unica forse spendibile, ma è un sondaggio. Per il resto Allegri è un vecchio pallino ma aspetta l’estate e non subentra, con Spalletti e Mazzarri non ci risultano contatti diretti tra le parti. Il club riflette, ma non è detto che significhi un allontanamento dell’allenatore”.