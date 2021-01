UFFICIALE – Kristina Erman passa al Pomigliano femminile

La Asd Calcio Pomigliano comunica di aver ingaggiato la calciatrice Kristina Erman, difensore classe 1993, di nazionalità slovena.

Il forte terzino nella sua carriera ha giocato con le maglie di Twente e Psv in Olanda e ha militato col Frencvaros in Ungheria. Per la Erman un passato anche nella Serie A italiana con le maglie di Torres e Riviera di Romagna.

“Sono felice di tornare in Italia, soprattutto in una realtà come Pomigliano, speriamo di scrivere la storia!”

Benvenuta Kristina

Fonte: Pomigliano femminile facebook