SERIE B FEMMINILE – Beatrice Beati nuova giocatrice della Riozzese Como

Beatrice Abati è una nuova giocatrice del Como Women.

Nata a Castellanza il 6 febbraio 1997, Beatrice muove i primi passi nella sua città natale per passare, nella stagione 2012-2013, all’Inter, inizialmente nella formazione Primavera e l’anno successivo in prima squadra, facendo anche il suo debutto in Serie A. A dicembre il passaggio al Napoli, sempre nel massimo campionato. Durante la sua carriera, la centrocampista lombarda ha raccolto anche 14 presenze tra Nazionale Under 17 (con cui ha conquistato un bronzo agli Europei del 2014 e un bronzo ai Mondiali) e Under 19.

Da parte di tutti noi, benvenuta al “Como Women!”.