Premier League – United clamoroso tonfo, manita City, pari Leicester

Non si ferma per un secondo la Premier League che ritorna nuovamente subito in campo nella 20a giornata, la prima di ritorno, completamente pazza e incredibile. Cade a sorpresa clamorosamente il Manchester United, che perde 2-1 in casa contro il fanalino di coda Sheffield e perde anche la testa della classifica. In vetta solitaria ora c’è il Manchester City, che dilaga 5-0 a Bromwich e va al comando a +1 punto sui cugini. Rallenta anche il Leicester, che fa 1-1 con l’Everton ma rimane comunque al terzo posto. Continua il magico momento del West Ham, che vince 3-2 in casa del Crystal Palace nel derby londinese e vola al quarto posto in piena zona Champions League. Comincia con un pareggio l’avventura di Tuchel sulla panchina del Chelsea, che non va oltre lo 0-0 con il Wolverhampton, Blues a -3 punti dalla zona Europa League. Prosegue la risalita dell’Arsenal, che espugna Southampton per 3-1, prendendosi la rivincita con i Saints dopo l’eliminazione dalla FA Cup, e aggancia il Chelsea all’ottavo posto. Successi anche per il Burnley (3-2 sull’Aston Villa) e per il Leeds (2-1 a Newcastle), finisce infine 0-0 lo scontro salvezza tra Brighton e Fulham, con i Seaguls che mantengono +5 punti proprio sui Cottagers, terzultimi