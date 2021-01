Possibilità concreta che Gattuso cambi il modulo di gioco

De Laurentiis ieri a Roma e si è informato a distanza sulla riunione a Milano sull’ingresso dei Fondi in Lega A. E Gattuso ha ripreso ieri il lavoro sul campo con la squadra dopo la seduta defaticante di lunedì alla ripresa della preparazione a Castel Volturno. C’è la possibilità concreta che Ringhio possa optare per il 4-3-3 e cioè con una mediana con tre centrocampisti: lo deciderà oggi quando proverà nella rifinitura la formazione anti Spezia, poi la squadra andrà in ritiro. Diversi azzurri riposeranno contro lo Spezia: probabilmente Zielinski, Bakayoko, Di Lorenzo, Insigne o Lozano. Mertens e Osimhen sono apparsi a Verona in ritardo di condizione e giocheranno probabilmente solo uno spezzone di partita, la scelta dipenderà anche dalle condizioni di Petagna. Dovrebbero trovare spazio dall’inizio Politano, Lobotka, Elmas, Rrahmani. R. Ventre (Il Mattino)