Perillo,giornalista:”Risultati come quelli ottenuti non saranno più digeriti”

Su Radio Crc è intervenuto Antonello Perillo, giornalista Rai.

“Domani contro lo Spezia mi aspetto una reazione del Napoli – ha detto Perillo a Radio Crc – a dire la verità me l’aspettavo già a Verona, dove gli azzurri sono riusciti a perdere nonostante l’1-0 di partenza. La sconfitta in Supercoppa pesa tantissimo, anche perché il Napoli era chiamato a tutt’altra prestazione. Non mi ha convinto il piano gara, incentrato sulle ripartenze. Fossi stato in Gattuso, avrei ordinato ai miei giocatori di attaccare”. Non è il momento delle critiche, “Ma è ovvio che il Napoli debba dare un segnale – ha detto Perillo a Radio Crc – quella azzurra è una piazza esigente. Risultati come quelli ottenuti ultimamente non saranno più digeriti da chi ha a cuore le sorti del Napoli”.