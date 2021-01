Pavarese(ex Ds Napoli): “Sto con Gattuso, l’obiettivo Champions è alla portata. La società dovrebbe intervenire…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi Pavarese, ex DS del Napoli.

“Io faccio parte del partito di Gattuso e lo preciso. Gli attacchi di questi giorni sono dettati dalla delusione di alcune partite e dai risultati che non stanno arrivando, peraltro l’obiettivo di tornare in Champions League è ancora in corsa. In campionato ci sono 7 squadre per posti importanti. Nel Napoli sono venuti a mancare due dei giocatori principe di questa squadra, che però aveva sopperito a queste mancanze grazie alla verve di Insigne. Poi si è persa la partita contro lo Spezia in cui si è stradominato. Quando il Napoli va in vantaggio emerge la presunzione di questa squadra, che crede di aver mangiato in un sol boccone l’avversario dopo il gol. Contro il Verona forse siamo stati troppo presuntuosi nel non riconoscere il valore del Verona, lo stesso Juric ha detto che è stata la migliore partita della stagione.

Si risolve stando tutti uniti. Questi sono giorni importanti. De Laurentiis deve parlare o meno? La società dovrebbe intervenire, zittire tutti e far capire ai giocatori che queste continue voci non sono veritiere. Operato di Giuntoli? Ha allestito una squadra competitiva mettendo a disposizione del tecnico almeno due giocatori per ruolo. Operato più che positivo, in barba al contratto dovrebbe venire fuori in maniera prepotente per far capire alla squadra che la società è vicina, magari riportando a tutti senso di appartenenza, amore per la maglia e rispetto per la piazza”.