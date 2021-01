Oggi è il giorno di Malcuit alla Fiorentina, chance per un pronto riscatto

Ieri si sono limate le ultime cifre tra il Napoli e la Fiorentina per il terzino destro Kevin Malcuit. Il laterale francese prenderà il posto di Lirola, passato al Marsiglia, prestito con diritto di riscatto per un totale di 6 milioni. Per l’ormai ex azzurro è una chance importante per dimostrare tutto il suo valore, ha la chance di riscatto e per andare agli Europei con la Francia. Domani si allenerà con la squadra, alla vigilia della sfida contro il Torino, non sarà al massimo della condizione, che dovrà acquistare nelle prossime settimane.

Fonte: CdS