Mercato – Napoli/Udinese: le cifre dell’ affare Llorente

Ad Udine comincerà la nuova avventura di Fernando Llorente, l’attaccante arrivato a Napoli nel 2019 e che ha trovato poco spazio in azzurro. Soprattutto dopo l’avvento di Gattuso alla guida dei partenopei, l’ex Juve aveva davvero disputato solo qualche esiguo scampolo di gara. Era sul mercato e si aspettava che rientrasse Osimhen dall’ infortunio per “liberarlo”. Cessione a titolo definitivo. “Al Napoli – secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport – andranno 400 mila euro in bonus. Nonostante ciò il club bianconero continua a lavorare sul mercato spingendo per Cutrone,” che scalpita per fare marcia indietro verso la A. I Pozzo hanno offerto 10 milioni, meno dei 14 chiesti”.