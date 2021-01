Luigi Lauro (agente Fifa): “Daniele Verde? Carico per la gara contro il Napoli”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo show”, condotto da Marco Giordano e Umberto Chiariello, è intervenuto l’agente Fifa Luigi Lauro. “Verde carico? Sì sta bello carico. Sta bene, ha recuperato. È stato due mesi lontano dal campo e sta recuperando pian piano. Stanno arrivando anche i gol ed è contentissimo. Con lo Spezia che partita sarà? Credo sarà una partita interessante. Lo Spezia è una squadra che si gioca tutte le partite. Italiano ha inculcato questa mentalità. Per il Napoli sarà una bella gatta da pelare. Italiano? Daniele parla benissimo dell’allenatore. È un allenatore che lavora tanto e negli allenamenti lavora con la squadra. Fa legare il gruppo. Il compito dell’allenatore oltre che allenare è la gestione del gruppo che è fondamentale. Quando c’è l’unione del gruppo si possono raggiungere risultati fondamentale. Italiano, per come ne parla Verde, è veramente molto bravo. Cosa manca al Napoli? La fortuna (ride ndr). Se si analizzano le partite vedi che fai venti tiri in porta non è colpa dell’allenatore, ma anche della sfortuna. In questo momento al Napoli manca questa e anche la tranquillità. C’è troppo caos. Se continui a giocare bene e gira male, non è colpa dell’allenatore o del giocatore. Anche i grandi giocatori hanno sbagliato calci di rigore, ma alla fine non è che se ne fa una tragedia. Si va avanti. Il Napoli è ancora in corsa per la Champions, in Europa League”.

La Redazione