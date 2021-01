Il Napoli femminile saluta Federica Di Criscio. Il club azzurro effettua altre due cessioni

Il Napoli Femminile saluta Federica Di Criscio, che si trasferisce in Norvegia all’Avaldsnes dove giocherà in “Toppserien”.

Federica è stata il primo innesto di questa stagione, ha fornito un contributo importante in campo (8 presenze in campionato) e fuori e fino all’ultimo giorno della sua permanenza a Napoli è stata al fianco della squadra godendosi dalla tribuna il successo contro la Pink Bari. Adesso, ha voluto cogliere questa opportunità per diventare professionista ed il Napoli Femminile ha acconsentito alla sua richiesta. Il club le porge i suoi migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Il Napoli Femminile rende noto inoltre di aver trasferito Beatrice Abati al Como Women. Alla calciatrice ex Inter, che non ha mai lesinato impegno e professionalità nel corso di questa sua esperienza in azzurro, va il ringraziamento di tutta la società.

Nel contempo, il Napoli Femminile comunica di aver ceduto con la formula del prestito Zoubida El Bastali alla Roma Calcio Femminile. Zoubida è stata artefice con il suo gol del successo in Coppa Italia a Pontedera ed ora andrà a rinforzare la compagine capitolina per questa seconda parte di stagione.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile