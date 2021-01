Il Mattino – Nessuno tocchi (per ora) il comandante Ringhio

L’editoriale di F. De Luca su Il Mattino:

“Ci sta che De Laurentiis si sia infuriato dopo la sconfitta a Verona, una partita nata sotto una buona stella – gol di Lozano dopo nove secondi – e finita malissimo. Ma mettere eventualmente adesso in discussione Gattuso non ha senso perché vi sono degli interventi da fare sul campo (e anche in fretta) senza per questo considerare concluso il rapporto. C’è una differenza fondamentale rispetto all’inverno 2019, quando il presidente del Napoli licenziò Ancelotti nella serata in cui conquistò la qualificazione agli ottavi di Champions: la squadra era contro l’allenatore, non ne condivideva i metodi di lavoro e le linee guida tattiche. Non risulta che vi sia ora questa situazione a Castel Volturno, dunque il lavoro svolto da Gattuso – e apprezzato da De Laurentiis, arrivato il 31 ottobre a proporgli un ottimo contratto fino al 2023 – va difeso.