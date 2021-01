Giorni difficili per Gattuso, valutazioni in corso per ADL

L’obiettivo è far tornare il sereno. E solo il campo riesce in questo. Spezia in coppa Italia, poi il Parma, due partite da non sbagliare. Gattuso con risultati positivi e prestazioni convincenti nelle prossime due partite, potrà fortificare la sua panchina, destino comune a tutti gli allenatori. La sconfitta contro il Verona ha fatto scattare la rabbia di De Laurentiis nei confronti del tecnico e del direttore sportivo Giuntoli, oltre che dei giocatori. Tre mesi fa De Laurentiis e Gattuso trovarono un’intesa a Castel Volturno sul prolungamento del contratto al tecnico, ora la situazione è in stand by, ferma, tutto bloccato. Le valutazioni del patron riguardano tutti, allenatore, squadra e ds. Con quest’ ultimo un rapporto fatto di alti e bassi…

Il Mattino