Gattuso, umore migliorato, ma il destino lo deciderà lo Spezia

Per Gennaro Gattuso non sarà una vigilia come le altre, visto che contro lo Spezia, si gioca la panchina e la possibilità di andare in semifinale. Il tutto però non in un clima di totale fiducia, anche se l’umore del mister, rispetto a lunedì, è migliorato. Si lavora in silenzio, dove attende che la squadra gli dia segnali incoraggianti, soprattutto di compattezza e di solidità. Per le scelte di formazione, si attenderà oggi dove avrà le idee più chiare anche sul modulo e non solo. Rafa Benitez nel frattempo si è preso ancora 24 ore di tempo per decidere, sarebbe lui l’unica opzione in caso che la situazione precipitasse, ma ancora un giorno e si conoscerà il futuro del Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport