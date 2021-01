Gattuso ha sei “senatori” dalla sua: c’è il patto pro tecnico

La colpa del momento no, della penuria di risultati e prestazioni, ovviamente non può essere solo di Rino Gattuso. Lo sanno i tifosi, lo sanno gli addetti ai lavori e lo sanno prima di tutto i giocatori. La Gazzetta dello Sport, in merito al clima difficile che si respira in questi giorni a casa Napoli, fa riferimento ad un patto. Il tecnico avrebbe dalla sua parte alcuni senatori dello spogliatoio azzurro. Scrive: “Insigne, Koulibaly, Demme, Ospina, Bakayoko, Manolas hanno giurato fedeltà all’allenatore, così come tutto il gruppo. Ma dovranno essere loro sei, in attesa del ritorno di Dries Mertens, a sostenere lo spogliatoio, a tirarsi su le maniche e dimostrare sul campo l’attaccamento alla maglia”. Quindi, nonostante i brutti segnali in campo, sembra che la squadra sia con il tecnico. “Dalla sua parte, a prescindere. Perché la responsabilità del momento non è soltanto dell’allenatore. In gioco non c’è solo il futuro di Rino Gattuso, ma il prestigio di tutto il Napoli. Ne hanno parlato, tecnico e giocatori, in un confronto dai toni decisi, ma moderati. Non c’è stato bisogno di alzare la voce, ciascuno per la propria parte sa di avere una porzione consistente di colpe per quanto sta accadendo”.