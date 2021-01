Fuorigrotta diventa la casa di Diego, data “storica” per la statua

Sarà Fuorigrotta la casa di Diego. E sarà giusto così. La statua in bronzo che raffigura Maradona sarà posta a Piazzale Tecchio, a pochi passi dallo stadio che ora porta il suo nome e nel quartiere di Napoli dove chiunque potesse, in quegli anni, è andato ad assistere alle sue gesta. Nella riunione di ieri della commissione, presieduta dagli assessori Borriello e De Majo, si è stabilito il luogo ed anche la data dell’ inaugurazione. Una data speciale: il 10 maggio. Si legge su Repubblica: “Fuorigrotta (c’è già la stazione della Cumana, di fronte alla Mostra d’Oltremare, dedicata all’argentino) diventerà di fatto la casa di Maradona: per sette anni – dal 1984 al 1991 – lo è già stata, quando ha incantato con le sue magie i tifosi azzurri che affollavano il San Paolo per ammirare dal vivo le prodezze del più grande calciatore di tutti i tempi”.