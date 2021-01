Fabian Ruiz, nel 4-2-3-1 di Gattuso, come nel triangolo delle Bermude

Il problema, molto approssimativamente, era stato individuato. Si chiamava Fabian Ruiz. In queste ultime gare, con lo spagnolo assente, ai superficiali è stato chiaro quanto le difficoltà del Napoli fossero più profonde. Ovvio che non si può nascondere ciò che è evidente…Lo spagnolo, con il passaggio al 4-2-3-1, messo in campo da Gattuso per far coesistere Mertens ed Osimhen, è ormai impalpabile nella mediana azzurra. Sembra davvero essere lui quello a pagarne le conseguenze maggiori. Il Mattino analizza la situazione e scrive che è “come se la mediana azzurra fosse diventata il triangolo delle Bermuda e lui un povero marinaio finito lì per caso a bordo della sua bella barca a vela, inghiottito in un vortice dal quale non è più capace di uscire”. Dall’inizio della stagione l’azzurro trascina una carrellata di errori partita per partita: passaggi a vuoto, letture difensive sbagliate e uscite senza gloria. “Lontano dall’area di rigore avversaria, lo spagnolo si è trasformato in un brasiliano lontano dal carnevale di Rio: triste, sconsolato e logorato dalla saudade”.