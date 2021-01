DIFESA – Per il modulo si ritornerà sul classico, ma ad una condizione. In porta ritorno di Ospina

Domani sera Gattuso si giocherà il futuro contro lo Spezia per i quarti di Coppa Italia e in vista della gara contro i liguri, si tornerebbe con il modulo classico, ovvero il 4-3-3, ma solo se ci saranno problemi fisici di alcuni elementi. Squadra più equilibrata per non correre rischi e poter attaccare come si faceva in passato. Il tutto per poter andare avanti e restare sulla panchina partenopea. In porta ci sarà il ritorno di Ospina in vantaggio su Meret. Per il resto ci si affiderà anche all’esperienza di Koulibaly al centro, poi si valuterà il resto del reparto arretrato.

Fonte: CdS