Da Benitez ad Allegri, prosegue il casting di De Laurentiis

Il futuro di Gattuso si chiama Spezia, match di Coppa Italia, valevole per i quarti di Coppa Italia, ma sarà decisiva per capire se continuerà o meno ad essere il tecnico del Napoli. De Laurentiis ha iniziato il suo casting per la panchina e i nomi non mancano. Il primo è Rafa Benitez, una vecchia conoscenza della piazza, colui che internazionalizzato il club con nomi dal Real Madrid, ma anche con i vari: Mertens, Koulibaly e Ghoulam. Per l’allenatore spagnolo è una valida tentazione, dopo aver detto addio al Dalian. Gli altri sono: Spalletti e Allegri. Entrambi toscani, ma difficili per varie situazioni. Il primo è un tecnico che verrebbe ad inizio anno e non a stagione in corso, il secondo è molto intrigante, anche a livello progettuale, ma lui aspetta altre situazione intriganti. Altre 24 ore con la gara di Coppa Italia, ma poi si vedrà, certo che per Gattuso non è una situazione semplice da sbrogliare.

Fonte: Corriere dello Sport