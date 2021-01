COPPA ITALIA, Juventus-Spal 4-0: i Bianconeri sfideranno l’Inter in Semifinale

JUVENTUS-SPAL 4-0:

Nel primo tempo, Bianconeri subito pericolosi con Frabotta. E Morata. 14′, Rabiot viene ammonito per simulazione. Dopo un contatto con Vicari, in area di rigore. Var. Il direttore di gara va a rivedere l’azione. E concede rigore. Si incarica Morata. Che non sbaglia. 1-0. 33′, assolo di Kulusevski. Per Fagioli. Che vede arrivare Frabotta. Questi, finalizza dal limite. 2-0. Frabotta alla sua prima rete, con la maglia della Juventus. 78′, Tomovic perde palla. Chiesa serve Kulusevski in area. Che realizza a tu per tu con Berisha. 3-0. 94′, la difesa ospite argina le percussioni di Da Graca. Scaturisce un rimpallo. Si avventa Chiesa. Che evita Berisha. E deposita in rete. Per il 4-0 finale. Debutti per Fagioli, Di Pardo e Da Graca. In semifinale, la Juventus incontrerà l’Inter.

JUVENTUS (4-4-2):

Buffon; Dragusin, Demiral (83′ Da Graca), De Ligt, Frabotta (67′ Alex Sandro); Bernardeschi (46′ Di Pardo), Fagioli (87′ McKennie), Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata (67′ Chiesa).

All. Pirlo

SPAL (3-4-2-1):

Berisha; Okoli, Vicari (46′ Tomovic), Ranieri (46′ Sala); Dickmann, Esposito (66′ Valoti), Missiroli (86′ Viviani), Sernicola; Brignola, Seck; Floccari (66′ Moro).

All. Marino



Marcatori: 16′ rig. Morata, 33′ Frabotta, 78′ Kulusevski, 94′ Chiesa.

Ammoniti: Sernicola (S), Chiesa (J), Rabiot (J).