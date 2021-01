COPPA ITALIA – Atalanta-Lazio 3-2, orobici in semifinale e attendono la vincente di Napoli-Spezia

Questo pomeriggio al “Gewiss Stadium” di Bergamo si è giocato il quarto di finale di Coppa Italia tra l’Atalanta e la Lazio e la partita ha regalato gol e spettacolo. I padroni di casa passano con Djimisiti che intercetta una respinta non perfetta di Muriqui. La punta del Kosovo, però si riscatta e realizza una splendida rete di testa su cross di Acerbi. Il difensore biancoceleste poi sale in cattedra e scarta due avversari e poi batte Gollini. Il match regala ancora spettacolo e gli orobici pareggiano con Malinovski che batte Reina, ma il merito è di Muriel che gli serve una palla meravigliosa. Ad inizio ripresa l’Atalanta resta in dieci, rosso diretto per fallo da ultimo uomo, dubbio, di Palomino. I nerazzurri però passano di nuovo in vantaggio con Mianchuk che su assist di Romero batte Reina. L’Atalanta ha l’occasione per calare il poker con Zapata su rigore, ma il portiere della Lazio, lo neutralizza. Nel finale strepitosa parata di Gollini sul colpo di testa di Acerbi. I ragazzi di Gasperini volano in semifinale e attendono la vincente di Napoli-Spezia che si giocherà domani.

ATALANTA-LAZIO 3-2 LIVE 7′ Djimsiti (A), 17′ Muriqi (L), 34′ Acerbi (L), 37′ Malinovskyi (A), 57′ Miranchuk (A) ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle (88′ Caldara), Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi (59′ D. Zapata), Miranchuk (59′ De Roon); Muriel (63′ Toloi). All. Gasperini LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (46′ Parolo), Hoedt (71′ Immobile), Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante (62′ Correa), Akpa-Akpro, Fares (46′ Lazzari); A. Pereira (81′ Lulic), Muriqi. All. S. Inzaghi Ammoniti: Romero (A), Malinovskyi (A), Patric (L), Fares (L), Escalante (L) Espulsi: al 53′ Palomino (A) Note: al 67′ rigore parato a Zapata (A) A cura di Alessandro Sacco